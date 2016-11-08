Путин ждет председателя КНР с визитом в 2017 году

В Москве ждут в 2017 г. с официальным визитом председателя КНР Си Цзиньпина, заявил президент России Владимир Путин.

Во время встречи во вторник в Кремле с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном Путин попросил его «передать самые наилучшие пожелания председателю КНР и напомнить, что в 2017 г. мы ожидаем его в Москве с традиционным официальным визитом».

Путин отметил, что у него «сложились очень добрые, деловые отношения с нашим другом Си Цзиньпином».

«Мне очень приятно, что наши контакты продолжаются и на рабочем уровне, и на высшем уровне», - подчеркнул российский лидер.

Он напомнил, что Россия и Китай недавно отметили юбилей большого договора о дружбе.

Со своей стороны Ли Кэцян также передал Путину привет от председателя КНР, подчеркнув, что Россия и Китай «являются крупнейшими соседями и стратегическими партнерами».