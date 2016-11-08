ЕС добавил новые имена в список индивидуальных санкций против России

Заседавший во вторник, 8 ноября, в Брюсселе совет по экономике и финансам принял дополнительные индивидуальные ограничительные меры в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявил министр финансов Словакии Петер Казимир.

«Да, такое решение было принято. Но я не могу вдаваться в подробности. Вы узнаете это из коммюнике, которое, вероятно, последует завтра», - сказал министр, отвечая на вопрос на пресс-конференции после заседания совета.

Дипломатический источник в институтах ЕС подтвердил «Интерфаксу», что «речь идет об изменении списка», но, «учитывая специфическую ситуацию, он не может назвать подробностей». Они появятся в среду в коммюнике и в публикации в «Официальном журнале» Евросоюза.

В настоящий момент в санкционном списке числятся 146 граждан и 37 юридических лиц России и Украины.