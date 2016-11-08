Синоптики пообещали Москве «снежный апокалипсис»

Балканский циклон принесет в Москву треть месячной нормы осадков. Об этом рассказали во вторник, 8 ноября, «РИА Новости» в погодном центре «Фобос».

В среду синоптики обещают, что погода в Москве будет почти без осадков: ночью морозы до -5… -10 градусов, днем 0… -5 градусов. В четверг циклон принесет в Москву тепло и влагу средиземноморского происхождения.

«Столкновение этого тепла и холода, который будет накануне, приведет к такому взрывному процессу, довольно сильным осадкам - до трети нормы», - объяснил собеседник агентства.

«Из дома в эти дни лучше вообще не выходить, это будет настоящий снежный апокалипсис», - указал представитель «Фобоса».

Тем временем автомобильные заторы в Москве во вторник вечером достигли восьми баллов. «Наиболее загруженными трассами в городе стали юго-западные и западные участки МКАД и Третьего транспортного кольца», - говорится на портале «Яндекс.Пробки».