Авиация «Адмирала Кузнецова» приготовилась нанести удары в окрестностях Алеппо

Самолеты тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и корабли Военно-морского флота России, которые находятся в Средиземном море, готовятся в ближайшие часы нанести удары по боевикам на дальних подступах к Алеппо, сообщил «Интерфаксу» во вторник источник в Минобороны России.

«Палубная авиация крейсера "Адмирал Кузнецов" и боевые корабли ВМФ России, оснащенные высокоточным оружием, готовятся в ближайшие часы нанести удары по боевикам в окрестностях Алеппо. Удары будут нанесены на дальних подступах к городу», - сказал собеседник агентства. «Попытки прорыва боевиков в Алеппо извне бессмысленны», - подчеркнул он.

В Средиземном море находится российская корабельная авианосная ударная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий». В составе группы, в частности, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», большие противолодочные корабли «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков» и фрегат «Адмирал Григорович», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр».