Польские СМИ cообщили о «следах тротила» на обломках самолета Качиньского

Польские СМИ заявили, что местной разведке было известно о наличии следов тротила на обломках самолета президента Польши Леха Качиньского. Об этом сообщает во вторник, 8 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на статью издания Gazeta Polska, которая будет опубликована в среду, 9 ноября.

Как стало известно газете, почти сразу после катастрофы сотрудникам польской разведки было известно, что «на обломках Ту-154М присутствуют следы взрывчатых веществ», но ни к каким последствиям эта информация не привела.

В настоящий момент польская прокуратура выясняет, не было ли совершено преступление, в связи с этими данными.

10 апреля 2010 г. официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. При заходе на посадку лайнер разбился, погибли все 96 находившихся на борту человек.