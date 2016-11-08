Минобороны опровергло сообщения об авиаударах ВКС России в окрестностях Идлиба

Российские самолеты во вторник, 8 ноября, не выполняли полетов и не наносили удары в окрестностях сирийского города Идлиб в районе Хан-Шейхун, заявил официальный представитель Минобороны России.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека сообщил, что в результате удара российских ВКС в Идлибе погибли девять человек, в том числе семь детей.

«В Минобороны России опровергли информацию, появившуюся в некоторых иностранных СМИ о якобы нанесении самолетами российских ВКС ударов в окрестностях города Идлиб в районе Хан-Шейхун. Самолеты ВКС России 8 ноября в указанном районе полетов не выполняли и никаких ракетных ударов не наносили», - заявил он.

«Рекомендуем отдельным иностранным СМИ, которые дорожат своей репутацией, не поддаваться на информационные провокации организаций, называющих себя правозащитными, подобных Сирийской обсерватории, вещающей из Лондона», - добавил представитель военного ведомства.