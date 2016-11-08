Штаб Трампа подал иск из-за преждевременного открытия участков в Неваде

Избирательный штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа подал иск о несвоевременном закрытии участков в штате Невада, сообщает во вторник американский телеканал NBC.

По его информации, в жалобе отмечается, что людям позволили проголосовать уже после того, как участки должны были быть закрыты. Иск подан в суд штат Невада.

Ранее во вторник проголосовали кандидат от демократов Хиллари Клинтон и вице-президент США Джо Байден, кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Президент США Барак Обама проголосовал досрочно накануне.