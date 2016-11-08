Выборы на участке в Далласе продлены на два часа из-за смерти члена избиркома

В связи с кончиной члена избирательной комиссии одного из округов Далласа (штат Техас) окончание выборов на участке, где должен был работать покойный, продлено на два часа, сообщили местные СМИ.

Выборы президента США проходят в настоящее время по всей стране.

Перенос связан с тем, что из-за смерти члена избиркома участок был открыт для голосования позднее установленного времени.

О причинах кончины не сообщается, в сообщениях указывается лишь то, что он был найден мертвым у себя дома утром.