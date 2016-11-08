СМИ прогнозируют победу Клинтон в четырех ключевых штатах

Кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон лидирует на основе данных досрочного голосования на всеобщих выборах в штатах Колорадо, Флорида, Огайо, Невада и Висконсин. Ее соперник-республиканец Дональд Трамп к настоящему моменту заручился преимуществом в штате Пенсильвания. Об этом сообщил интернет-ресурс Slate.

По его данным, во Флориде за Клинтон отдали голоса около 1,78 млн проголосовавших досрочно избирателей, за Трампа - 1,67 млн. В Огайо экс-госсекретарь пока лидирует с отрывом около 53 000 голосов, в Неваде она опережает миллиардера примерно на 33 000 голосов. В Айове, Колорадо и Висконсине Клинтон также в данный момент лидирует на основе данных досрочного голосования. При этом в штате Пенсильвания из числа проголосовавших досрочно около 99 000 жителей поддержали Трампа, за Клинтон проголосовали 85 000 человек.

Slate уточняет, что окончательно голоса избирателей, проголосовавших досрочно, еще не подсчитаны, поэтому ситуация может измениться.