Хиллари Клинтон, по предварительным прогнозам, лидирует в шести из семи колеблющихся штатах

Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, по предварительным прогнозам, лидирует в шести из семи колеблющихся американских штатах, пишет издание «Politico» со ссылкой на данные «Votecastr projections».

Согласно данным на 2 часа дня по нью-йоркскому времени, Х.Клинтон может одержать победу над своим соперником, кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом в следующих колеблющихся штатах: Колорадо (47% - Х.Клинтон, 42% - Д.Трамп), Флодира (49% - Х.Клинтон, 45% - Д.Трамп), Невада(47% - Х.Клинтон, 44% - Д.Трамп), Огайо (46% - Х.Клинтон, 45% - Д.Трамп), Пенсильвания (48% - Х.Клинтон, 44% - Д.Трамп), Висконсин (49% - Х.Клинтон, 43% - Д.Трамп). Миллиардер же, в свою очередь, предварительно лидирует в штате Айова (45% - Х.Клинтон, 46% - Д.Трамп).

«Votecastr» - экспериментальная программа, которая на основании данных на текущий момент прогнозирует результаты голосования на выборах в США.