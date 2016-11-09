Сотрудник Генпрокуратуры России впервые вошел в состав надзорной комиссии Интерпола

Сотрудник Генеральной прокуратуры России впервые вошел в состав комиссии Интерпола по контролю за файлами, сообщил «Интерфаксу» официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

«Сегодня в ходе 85-й сессии генассамблеи Интерпола, проходящей в Индонезии, работник Генпрокуратуры России был избран в состав комиссии по контролю за файлами международной организации уголовной полиции», - сказал Куренной.

По его словам, комиссия является независимым органом, осуществляющим надзор за соблюдением устава и других нормативных документов Интерпола при обработке персональных данных.