Володин прокомментировал результаты выборов в США

«Для нас важно, чтобы отношения между нашими странами строились на базе взаимного уважения и равноправного партнерства, а сотрудничество носило взаимовыгодный характер, - прокомментировал выборы в США спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Только в этом случае мы сможем наши отношения поднять на новый уровень, отвечающий интересам народов двух стран». По его словам, «российская сторона всегда подчеркивала, что мы считаем выборы президента США исключительно внутренним вопросом этой страны, и Россия с уважением относится к выбору американского народа».

«В 18 лет девушка бывает непредсказуемой, а в 70 лет и тем более, мы сегодня с удовольствием встречали эти итоги», - отметил председатель комитета по региональной политике Николай Харитонов (КПРФ).

«Похоже, что побеждает Дональд Трамп. Пустячок, а приятно, что все-таки не Хиллари Клинтон, которую мы хорошо помним в качестве госсекретаря, с именем которой связаны хаос и кровь в Северной Африке. И которая при этом испытывает какие-то личные неприязненные чувства к России и нашему лидеру. Судя по заявлениям Трампа, у него нет личного антагонизма к Владимиру Путину», - заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он отметил, что исторически СССР и России всегда было проще договариваться с президентами США от Республиканской партии.