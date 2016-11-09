Улюкаев боится «спугнуть надежду» и просит не торопиться с выводами по выборам в США

Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил, что «боится спугнуть надежду» и считает, что не стоит торопиться с выводами по президентским выборам в США. Об этом он сказал, выступая перед деловыми кругами Австрии.

Он назвал итоги выборов президента в США малоожидаемыми. «Мне кажется, то, что произошло сегодня в Америке, - неожиданный, малоожидаемый исход выборов - это в каком-то смысле бунт, восстание тех, кто работает, создает ценности, кто кормит, против тех, кто мешает им работать, жить и кормить нормально. Это очень важный сигнал, мне кажется. Все должны задуматься, и политический класс должен отдать долг классу производителей - тех, кто работает, создает ценности», - сказал Улюкаев.

Российский министр добавил, что политический класс не должен мешать работе бизнеса, производства. «Я вспомнил выступление президента Владимира Путина: год назад он встречался с иностранной бизнес-аудиторией и сказал такую фразу, что очень важно, чтобы такие, как я, и на себя показал, не мешали жить и работать, таким как вы», - рассказал Улюкаев.