Памфилова: чем больше я вникаю в кампанию в США, тем больше горжусь процессом выборов в России

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что чем больше вникает в процесс выборов в США и в их избирательную систему, тем больше гордится тем, как были проведены парламентские выборы в России 18 сентября.

«Мы, конечно, не мониторили выборы в США, но мы все внимательно следили, читали и смотрим. И чем больше я вникаю в то, как там проходят выборы и какая система, тем больше я горжусь тем, какую мы провели кампанию, несмотря на все сложности, проблемы и так далее», - заявила Памфилова на заседании.

Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США. Решающим для него стала победа над Хиллари Клинтон в штате Пенсильвания, и эта победа дала ему 20 голосов выборщиков. Пенсильвания не выбирала республиканцев с 1988 г. АР уже объявило миллиардера победителем, по данным Washington Post, он заручился голосами 276 выборщиков, для победы ему было нужно 270.