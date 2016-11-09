Путин готов к восстановлению полноформатных отношений с США

В Москве готовы к восстановлению полноформатных отношений с США и хотят этого, но путь к этому будет непростым «с учетом той деградации», в которой они находятся, заявил президент Владимир Путин. Как сообщает «Интерфакс», он сказал это на церемонии вручения верительных грамот иностранных послов в Кремле. В Москве слышали предвыборные заявления Дональда Трампа, «которые были направлены на восстановления отношений между Россией и Соединенными Штатами», отметил он.

Президент выразил сожаление в связи с нынешним состоянием двусторонних отношений и напомнил, что в этом не вина России.

Он повторил, что восстановление отношений будет непростым, но Россия готова пройти свою часть этого пути и сделать все, чтобы снова сделать их устойчивыми.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о поздравительной телеграмме Путина, в которой тот пожелал Трампу успехов. Российский лидер в ней выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния, а также по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиску эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности. Путин также выразил уверенность, что выстраивание конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном, основывающегося на принципах равноправия, взаимного уважения и реального учёта позиций друг друга, отвечает интересам народов наших стран и всего мирового сообщества.