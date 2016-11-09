Лавров: Россия будет оценивать Трампа по его делам

Россия будет оценивать работу новой администрации Белого дома по ее делам и отвечать делом на дело, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как передает ТАСС, он сказал, что Москва готова работать с любым президентом.

«Я не могу сказать, что все предыдущие лидеры наших партнеров в любой ситуации были предсказуемы. Это часть жизни, часть политики. Слов слышал много, будем судить по делам, отвечать будем делом на дело», - сказал министр. На вопрос, считает ли он положительным результатом для России победу Трампа, Лавров ответил, что в Москве никаких предпочтений не делают.

Он напомнил, что президент Владимир Путин сказал, что Россия будет работать «с любым новым руководителем Соединенных Штатов, которого изберет американский народ», и эта позиция никак не изменилась.