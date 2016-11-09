Меркель рада, что в США завершилась едва переносимая конфронтация

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Как сообщает Deutsche Welle, она рада, что наконец завершилась предвыборная борьба вместе с «едва переносимой конфронтацией». Как пишет Le Figaro, она предложила Трампу тесное сотрудничество.

«Германию и Соединенные Штаты объединяют общие ценности - демократия, свобода, уважение к правам и достоинству человека вне зависимости от цвета его кожи, религии, пола, сексуальной ориентации и политических убеждений, - заявила Меркель. - На базе этих ценностей я предлагаю тесное сотрудничество будущему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу».

«Америка сделала свой выбор, и исход борьбы за пост президента ни в коем случае нельзя недооценивать», - заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. «Итог выборов отличается от того, на который надеялось большинство в Германии», - отметил он и добавил, что этот результат нужно признать. Deutsche Welle отмечает, что в своем комментарии он не поздравил Трампа с победой.

Одной из первых на результаты выборов отреагировала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Она сказала телеканалу ARD, что результаты выборов стали для нее «огромным шоком». «Думаю, Трамп знает, что это было голосование не за него, а, скорее, против Вашингтона, против истеблишмента», - добавила она.