Обама поздравил Трампа с победой на президентских выборах

Президент США Барак Обама поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах, пишет The New York Post.

«Президент рано утром позвонил Трампу из Белого дома и поздравил его с победой», - говорится в заявлении Белого дома. Обама также позвонил и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон и «выразил восхищение развернутой ею по всей стране сильной избирательной кампанией».

Обама предложил Трампу провести в четверг, 10 ноября, встречу. 8 ноября в США прошли выборы президента. Согласно предварительным данным Трамп набрал свыше 270 голосов выборщиков, гарантировав себе тем самым победу.