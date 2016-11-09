Постпред США в НАТО: Трамп не откажется от поддержки альянса

Америка продолжит поддерживать НАТО и после избрания Дональда Трампа президентом, а альянс приспособится к новой политической реальности, считают американские дипломаты. Об этом пишет The Wall Street Journal. В течение предвыборной кампании Трамп критиковал НАТО, упрекал партнеров по альянсу в том, что они недостаточно тратят на оборону и не занимаются борьбой с терроризмом.

Представитель США в НАТО Дуглас Люте заявил в посольстве США в Брюсселе, что НАТО всегда умело адаптироваться к политическим переменам. По его словам, альянс уже начал реагировать на критику Трампа, в частности, европейские страны увеличили расходы на оборону и был назначен новый глава разведслужбы альянса. Также он напомнил, что НАТО всегда пользовалось поддержкой обеих основных партий в США, и выразил уверенность, что так будет и впредь.

В июле Трамп сказал The New York Times, что в случае его победы на выборах США могут отказаться от обязательства гарантировать защиту всех стран НАТО. По его слова, США будут приходить на помощь только тем союзникам, которые выполняют свои обязательства перед Америкой. Он дал понять, что подразумевает экономические обязательства. Страны - участницы Североатлантического альянса подписали договор, по которому они все обязаны приходить на помощь любому государству НАТО, если оно подвергнется нападению. Трамп высказал свое мнение, отвечая на вопрос о поддержке стран Балтии и их защите от возможной агрессии со стороны России.