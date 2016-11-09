Шувалов поручил Минфину в декабре внести законопроект о механизме tax free

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минфину и другим ведомствам внести в декабре в правительство законопроект о введении механизма tax free на территории России, сообщили журналистам в его секретариате по итогам проведенного в среду совещания.

По словам Шувалова, введение возврата НДС иностранным физлицам будет способствовать росту туристического потока в России и увеличению товарооборота.

Tax free - это система возврата суммы НДС на покупки, сделанные иностранными гражданами. Налог возвращается при обратном пересечении границы той страны, в которой были приобретены товары. В разных странах размер возврата составляет от 7 до 22%.