Трамп приступил к формированию администрации – WSJ

Команда победившего на выборах президента США, представителя республиканской партии Дональда Трампа начала принимать дела у администрации уходящего из Белого дома Барака Обамы. Этим, по данным The Wall Street Journal, занимается группа во главе с губернатором штата Нью-Джерси Крисом Кристи, экс-сенатором от этого же штата Ричем Бэггером, а также в прошлом главой фонда «Наследие» Эдом Фулнером.

Ожидается, что ключевые назначения будут сделаны в ближайшие две недели. Источники издания утверждают, что Кристи, являющийся сейчас советником Трампа, рассматривается на пост генпрокурора. Конкуренцию ему может составить губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон.

Издание отмечает, что костяк администрации Трампа сформируют бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и экс-спикер палаты представителей конгресса Ньют Гингрич. Какие именно позиции они могут занять, издание не конкретизирует. Сам Джулиани заявил, что был бы счастлив не входить в администрацию, а оказать Трампу помощь в поиске достойных кандидатур.

Предполагается, что за национальную безопасность будет отвечать Майк Роджерс, за оборону – бывший генерал Кит Келлог, за внутреннюю безопасность – экс-госсекретарь штата Огайо Кен Блэкуэлл.

Бюджет будет разрабатываться под началом Эда Миза, генпрокурора в команде Рональда Рейгана, а также Кэя Коулза Джеймса, который работал в администрациях отца и сына Джорджей Бушей. Команду экономистов, как ожидается, возглавит Уильям Уолтон, глава частной акционерной компании. Помощь ему окажет Дэвид Малпас, бывший ведущий экономист инвестиционного банка Bear Stearns.

Основные направления политики курирует бывший офицер ВМС США Рон Никол, давний советник Boston Consulting Group, который работал в команде прошлого кандидата от республиканцев Митта Ромни. Ревизией политики Обамы займется со спецкомандой Адо Мачида – советник бывшего вице-президента Дика Чейни по внутренним делам.

Кандидатами на пост главы Минздрава источники издания называют губернатора Луизианы Бобби Джиндала и экс-соперника Трампа по праймериз Бена Карсона.