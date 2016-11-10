Московское метро работает в усиленном режиме из-за снегопада

Службы метрополитена в Москве переведены на усиленный режим работы из-за плохих погодных условий. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг, 10 ноября, в официальном Twitter метро.

«С 5.30 службы метрополитена переведены на усиленный режим работы в связи с обильными осадками в Москве», – указывается в сообщении.

Особое внимание уделяется бесперебойной работе инфраструктуры метро: энергетике, эскалаторам, работе СЦБ, ликвидации возможных течей, отмечается в сообщении.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в среду говорил, что в соответствии с прогнозом синоптиков в ночь на четверг столичный регион окажется в зоне действия мощного циклона, который принесет обильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя и переходы температуры через ноль градусов.

«Погодные условия в Москве усложнятся еще и тем, что снег и мокрый снег с 15.00 до 21.00 завтра сменятся дождем», – приводит его слова «Интерфакс».

В погодном центре «Фобос» «РИА Новости» заявили, что в течение четверга в столице выпадет до 10% месячной нормы осадков.