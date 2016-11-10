Замминистра Пирумов признал вину в хищениях

Замминистра культуры России Григорий Пирумов признал вину по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, сообщил представитель следствия. Об этом следователь заявил на заседании Мосгорсуда в четверг при рассмотрении жалобы на продление ареста Пирумова.

«В материалах настоящего уголовного дела имеются сведения, подтверждающие вину Пирумова Григория Ульяновича, в частности, имеется признание Пирумова о содеянных им преступлениях», – заявил следователь.

По его словам, пока данные протоколы допросов не могут быть приобщены к материалам дела из-за тайны следствия.

Прокурор просила оставить Пирумова под стражей. В начале заседания она просила приобщить к материалам дела дополнительный допрос.

Со своей стороны защита Пирумова настаивает, что он не признает вину в хищении при реставрации объектов культурного наследия. «Без определения величины ущерба невозможно говорить о каком-либо признании вины», – заявил адвокат замминистра Федор Куприянов. По его словам, Пирумов намерен продолжить давать исчерпывающие показания, но не признает себя виновным.