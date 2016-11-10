При взрыве в Турции ранен глава муниципалитета Дерик

Мощный взрыв прогремел у здания окружной администрации города Дерик в провинции Мардин на юго-востоке Турции, близ границы с Сирией, передала газета Cumhuriet. По данным газеты, к месту взрыва прибыло много машин скорой помощи.

Турецкие СМИ сообщили, что здание обстреляли из гранатомета или ракетной установки террористы Курдской рабочей партии. По этой информации, ранены три человека: глава районного муниципалитета Дерик Мухаммад Фатих Сафитюрк и двое полицейских.

25 октября в турецкой Анталье на парковке рядом со зданием торгово-промышленной палаты также произошел мощный взрыв. Жертв не было. Местные СМИ сообщали, что взрыв сорвал мероприятие с участием мэра Антальи.