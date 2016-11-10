Адвокат замминистра культуры отметил «процессуальную глупость» следствия

Защита замминистра культуры Григория Пирумова, обвиняемого в хищении, отрицает, что он признал вину, как это заявил в суде следователь. Чиновник обвиняется в хищении государственных средств, выделенных на реставрацию памятников культуры. 10 ноября следователь заявил в Мосгорсуде, что в деле есть признание Пирумова «в содеянных им преступлениях».

Адвокат Федор Куприянов сказал «Интерфаксу», что «это всего лишь мнение следствия». По его убеждению, следователь сделал это заявление с одной целью - чтобы суд не отменил решение районного суда о продлении ареста чиновнику, поскольку доказательств вины арестованного следователи не представили. «Экспертиз по делу не проведено. И поэтому признать вину в ущербе невозможно», - заявил адвокат.

Слова следователя, что у него есть «множество доказательств о признании разных лиц», но к материалам дела их прикладывать не будут, адвокат назвал «процессуальной глупостью». Следователь ранее объяснил эти действия тем, что эти доказательства нельзя раскрывать из-за тайны следствия.

Прокурор также просила оставить Пирумова под стражей. В начале заседания она просила приобщить к материалам дела дополнительный допрос обвиняемого от 19 октября 2016 г. По ее словам, представленные следствием в суд материалы «свидетельствуют о том, что Пирумов признает свою вину в наличии инкриминируемых ему деяний».

Замминистра находится под арестом с середины марта.