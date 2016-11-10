Защита Ильдара Дадина попросила Верховный суд отменить приговор

Защита Ильдара Дадина, который стал первым осужденным за неоднократные нарушения на митингах, попросила Верховный суд России отменить этот приговор. Как сообщила «Интерфаксу» адвокат Ксения Костромина, этот приговор незаконный и необоснованный, а статья, по которой осужден ее подзащитный, противоречит Конституции.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 г. признал Дадина виновным в неоднократном нарушении правил организации и проведения митингов и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима, несмотря на то что гособвинение просило на год меньше. Позже Мосгорсуд уменьшил срок наказания на полгода. Статья УК, по которой Дадин осужден, действует с лета 2015 г. Срок Дадин отбывает в Карелии, в исправительной колонии № 7 в Сегеже.

1 ноября стало известно о письме Дадина жене Анастасии Зотовой о том, что его в колонии регулярно избивают и пытают. С ситуацией разбирается уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова, которая уже посоветовала перевести Дадина в другую колонию, «ближе к семье», а также заявила о неблагополучной ситуации в российских колониях, которые она недавно посетила. ФСИН отрицает обвинения.