Суд начнет рассматривать дело журналиста РБК об экстремизме 23 ноября

Тверской суд Москвы 23 ноября начнет рассматривать по существу уголовное дело журналиста РБК Александра Соколова и троих его предполагаемых сообщников. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, это решение было принято на предварительных слушаниях 10 ноября.

Соколов был арестован в конце июля 2015 г. Вместе с ним по делу проходят бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин и Валерий Парфенов. По версии следствия, Соколов, Мухин и Парфенов входили в организацию «Армия воли народа», которая осенью 2010 г. была признана Мосгорсудом экстремистской и запрещена, они продолжили деятельность под другим названием - «Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ). Целью организации следствие считает расшатывание политической обстановки и смену власти незаконным путем.