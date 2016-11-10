В России в воскресенье появится первый общественный холодильник

В Петербурге 13 ноября откроется первый в России «Общественный холодильник», в который каждый человек сможет положить еду и взять ее бесплатно, сообщает «Фонтанка.ру». Холодильник установят кураторы проекта «Фудшеринг. Отдам даром еду» и благотворительный магазин «Спасибо». По словам организаторов, примерно треть продуктов в мире не съедается, а выбрасывается, и они хотят дать людям возможность оставлять ненужную им еду тем, кому она нужна.

Холодильник откроется в магазине «Спасибо!» на 8-й линии Васильевского острова, 55. Куратор проекта «Фудшеринг. Отдам даром еду» Александра Легкая сообщила «Фонтанке», что будет использовать опыт аналогичных проектов в Германии. Там, к примеру, в общественных холодильниках нельзя оставлять сырое мясо и яйца. Также тот, кто еду оставляет, должен указать дату, когда он ее туда положил. Следить за сроками годности продуктов и за чистотой в холодильнике будут волонтеры. Роспотребнадзор о проекте пока не уведомлен.