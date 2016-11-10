Госдеп три раза запрашивал и отменял переговоры с Лавровым – МИД России

Госдеп США за последние дни три раза запрашивал телефонные переговоры госсекретаря США Джона Керри и министра иностранных дел Сергея Лаврова. После запроса в каждом случае происходила отмена. С таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Не по нашей вине телефонные разговоры вас больше не радуют. Инициативно с ними выходила американская сторона. В последние дни были запросы со стороны госдепартамента США на проведение таких разговоров — около трех раз. Они были отменены самими же американцами», — пояснила она.

Захарова в ходе брифинга также прокомментировала ситуацию в Алеппо и Мосуле. По ее словам, местные жители спасаются не только от зверств террористов, но и от бомбежек международной коалиции, возглавляемой США. «Сообщения о жертвах ее авиаударов приходят с пугающей регулярностью. Отрицать, а тем более скрывать эти факты становится просто бессмысленно», — заключила Захарова.

В начале октября Лавров говорил, что с начала года состоялось уже более 50 разговоров по телефону и не менее 10 встреч с Керри. После этого заявления у Лаврова и Керри состоялось еще несколько телефонных разговоров. Чаще всего они обсуждали сирийский вопрос.