В Москве обещают в пятницу гололедицу и пробки

Портал «Яндекс.Пробки» обещает большую загруженность на московских дорогах в пятницу, передает «Интерфакс». Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует в пятницу с утра дождь, а вечером заморозки и снег. «При таком сценарии вечером на дорогах будет совсем непросто», - говорится в микроблоге проекта.

Ночью в столичном регионе ожидаются туман и ухудшение видимости, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. «По информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18.00 10 ноября до 11.00 11 ноября в Москве (включая ТиНАО) ожидается туман с видимостью 100-500 м», - сказал представитель ведомства. Он посоветовал автомобилистам в этих обстоятельствах не делать резких маневров, обгонов и перестроений. Также МЧС напомнило, что включать дальний свет фар категорически запрещается. «Если туман слишком густой и видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуем прекратить движение и остановиться, включить аварийную сигнализацию и прижиматься к правой обочине дороги», - советуют в МЧС.

ФКУ «Упрдор Москва - Нижний Новгород» предупредило о снижении видимости на федеральных дорогах в Московской, Владимирской, Костромской и Ивановской областях из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления. «На территории Московской, Костромской, Ивановской, Владимирской областей 10-11 ноября ожидается мокрый снег, в отдельных районах сильный, местами ледяной дождь. В Московской области прогнозируется туман с видимостью 200-300 м. Обильный снегопад резко снижает видимость на дороге, особенно в темное время суток», - говорится в пресс-релизе.

В четверг и пятницу синоптики обещали в столичном регионе «снежный апокалипсис» - обильный снегопад утром в четверг, потепление, затем похолодание, гололедицу и ледяной дождь.