Песков рассказал о контактах российских экспертов с штабами Трампа и Клинтон

Российские эксперты поддерживали контакты как с представителями штаба победившего на президентских выборах в США миллиардера Дональда Трампа, так и с кандидатом от демократов, экс-госсекретарем Хиллари Клинтон. Об этом в интервью Associated Press рассказал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, такие контакты были «вполне естественны». Представитель Трампа Хоуп Хикс опровергла это заявление, отметив, что «этого никогда не было». Она пояснила, что никаких связей избирательного штаба ни с одной иностранной организацией не было.

«И наши эксперты, наши специалисты по США, по международным делам... Они, конечно, постоянно разговаривают со своими коллегами здесь, в том числе из группы мистера Трампа», - заявил Песков, находящийся сейчас в Нью-Йорке по делам возглавляемого им Попечительского совета Российской шахматной федерации. Хикс подчеркнула, что никаких встреч у Трампа или кого-либо еще из штаба будущего президента США с Песковым не запланировано.

Представитель российского президента рассказал, что выстраивать диалог с политиками из разных лагерей – это нормально и естественно. Он подчеркнул важность понимания основных тенденций и нюансов в позиционировании сторон из разных политических лагерей в США.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков также заявил «Интерфаксу», что у российских представителей были контакты с «влиятельными людьми из круга Трампа».

Песков также напомнил о хороших отношениях Москвы с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером и другими экспертами.