Российских хакеров заподозрили в попытках сбора аналитической информации после выборов в США

Российская хакерская группа Cozy Bear могла уже после президентских выборов в США заняться целевым фишингом ради сбора аналитической информации в том числе о будущей администрации Дональда Трампа. Это Reuters сообщили представители трех фирм, которые специализируются на кибербезопасности. Агентство напоминает, что группу Cozy Bear подозревают в краже документов с сервера национального комитета демократической партии.

Среди целей новой атаки оказался Совет по меж­ду­на­род­ным отношениям, частный аналитический центр.

«Возможно, они пытаются срочно получить доступ к определенным целям, где они смогут получить информацию, проливающую свет на то, что происходит в Вашингтоне после выборов и в переходный период», - сказал Хайме Бласко, главный научный специалист фирмы AlienVault.

Хакеры разослали аналитикам письма с вирусами, как правило от имени людей, которых получатели могут знать, и с темами, которые должны их заинтересовать. Некоторые такие послания были озаглавлены «Почему дискредитированы выборы в США?» и оформлены, как если бы были отправлены из Гарварда, от сотрудников факультета искусств и наук. Главный специалист по безопасности университета Кристиан Хеймер предупредил в четверг сотрудников об атаке и сообщил, что по факту правоохранительные органы начали расследование.

В ФБР от комментариев отказались. Связаться с российским посольством Reuters не удалось. Ранее Москва категорически отрицала, что хакерские атаки в США могли быть как-то организованы российскими властями.