Мэрия Москвы не разрешила митинг оппозиции против участия в войне в Сирии

Мэрия Москвы не согласовала антивоенный митинг, который оппозиционные партии и движения хотели провести 20 ноября. Об отказе чиновников в Twitter сообщил один из лидеров незарегистрированной «Партии 5 декабря» Сергей Давидис. Причина отказа ему еще не известна, передает «Интерфакс». По словам Давидиса, организаторы акции обжалуют решение чиновников в суде.

Оппозиция собиралась провести митинг против участия ВС России в военных действиях в Сирии. Как говорил ранее Давидис, организаторы собирались потребовать, «чтобы военное вмешательство в Сирии было направлено исключительно на борьбу с международным терроризмом и осуществлялось совместно с международным сообществом под эгидой ООН». Они считают, что у России слишком много проблем внутри страны, чтобы тратить ресурсы на войну за рубежом. Акцию организуют «Парнас», незарегистрированные «Партия 5 декабря» и Либертарианская партия, а также движения «Солидарность» и «За права человека» Льва Пономарева.