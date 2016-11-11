Петицию к выборщикам об избрании Клинтон подписали более 2 млн человек

Петицию к коллегии выборщиков США, которая 19 декабря должна избрать 45-м президентом США выигравшего всенародные выборы 8 ноября Дональда Трампа, на сайте Change.org подписали уже более 2 млн человек. В петиции указывается, что соперница Трампа демократ Хиллари Клинтон получила перевес по голосам избирателей (больше 300 000 голосов) и потому должна стать президентом.

«Хиллари выиграла по голосам. Единственная причина "победы" Трампа - коллегия выборщиков. Но коллегия на самом деле может отдать Белый дом любому из кандидатов. Так почему же нам не использовать наш наименее демократический институт ради торжества демократии?» - вопрошают авторы петиции.

Избирательная система в США - двухступенчатая, и в ней возможны ситуации, когда кандидат, получивший меньше голосов избирателей, становится президентом при голосовании выборщиков. Последним таким президентом был Джордж Буш-младший в 2000 г., причем разрыв Буша с Альбертом Гором превысил 0,5 млн голосов. За Буша тогда проголосовал 271 выборщик при необходимых 270 голосах.

В 24 штатах США выборщики законодательно обязаны голосовать по предписанию. Теоретически выборщик действительно может голосовать не так, как предписано законом, и пока за всю историю США было 157 так называемых «недобросовестных выборщиков». Тем не менее они ни разу не оказали влияния на исход президентских выборов.