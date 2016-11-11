Из-за ледяного дождя задерживаются поезда по шести направлениям МЖД

РЖД сообщила о сбоях в движении поездов на шести направлениях Московской железной дороги из-за обледенения контактной сети. Задерживаются поезда дальнего следования и пригородные электрички на Киевском, Белорусском, Курском, Рижском и Савеловском направлениях МЖД и на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги. На линиях работают локомотивы, оборудованные вибропантографами – устройствами для очистки наледи. Бригады энергетиков проводят специальные мероприятия по прогреву проводов токами короткого замыкания. Для организации движения задействованы тепловозы. В расписании поездов возможны изменения, в том числе изменения маршрутов и отмены рейсов.

В частности, РЖД предупредила, что опаздывали поезда №86 Климов – Москва, №100 Брянск – Москва, №6 Киев – Москва, №74 Львов – Москва, №102 Брянск – Москва, №139 Санкт-Петербург – Брянск и №№ 99 и 101 - Москва - Брянск. Задержки в ряде случаев превышают пять часов. На участке Сходня - Химки Октябрьской железной дороги на полтора часа задерживался «Сапсан» из-за обледенения контактной сети. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ОЖД. «Наиболее сложная ситуация на Киевском направлении, где частично или полностью отменены некоторые электропоезда», - сообщили агентству в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

В пресс-службах аэропортов «Внуково» и «Шереметьево» допустили незначительные задержки рейсов из-за снегопада, передает агентство «Москва». «Шереметьево» работает в стандартном режиме в неблагоприятных погодных условиях. Возможны незначительные задержки, связанные с необходимостью периодической очистки и обработки взлетно-посадочной полосы от снега и льда. Аэропорт обеспечивает прием, обслуживание и отправку воздушных судов, взлетно-посадочные операции в стабильном режиме. Пассажирские терминалы функционируют в штатном режиме. С учетом плановых изменений в расписании авиакомпаний рекомендуем уточнять статус рейсов у авиакомпаний. Пассажиры отмененных рейсов были проинформированы авиакомпаниями заранее. Отмены и переносы рейсов - это компетенция авиакомпаний», - сообщили в пресс-службе аэропорта. В пресс-службе «Внуково» также сообщили о работе в штатном режиме. «Могут быть незначительные технологические задержки, связанные с осуществлением полетов в зимнее время - обработкой воздушных судов противообледенительной жидкостью и расчисткой взлетно-посадочных полос от снега при сильном снегопаде», - допустил представитель компании.

«Домодедово» сообщил, что в его расписании нет изменений, которые были бы связаны с погодными условиями. На 8.15 мск видимость в районе аэропорта составляла около 2500 м, «что не создает ограничений для выполнения взлета и посадки». Незначительные задержки вылета в аэропорту допускают из-за противообледенительной обработки самолетов.

Сервис «Яндекс.Расписания» сообщает о задержке 22 рейсов в «Домодедово» и отмене девяти. В «Шереметьево» отменены 68 рейсов и 16 задержаны.

Власти Москвы просят автомобилистов пересесть на общественный транспорт, который работает в усиленном режиме. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы. Особое внимание уделено бесперебойной работе метро, где минимальные интервалы между поездами на некоторых линиях сокращены до 90 секунд.

В Москве за ночь выпало 17 мм осадков. В ряде районов обледенели деревья. На севере столицы во дворе дома в Конаковском проезде упало дерево и повредило 10 машин, сообщил агентству «Москва» источник в экстренных службах. На Большой Дмитровке женщине на голову упала сосулька. Пострадавшую увезли в больницу, сообщает «Москва» со ссылкой на пресс-службу ЦАО. В Пушкинском районе Подмосковья в поселке Софрино обледеневшая ветка упала на голову 53-летнему мужчине. Он погиб до прибытия врачей, сообщили в МВД.