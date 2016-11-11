КС 15 декабря начнет рассматривать запрос Минюста об исполнении решения ЕСПЧ по ЮКОСу

Конституционный суд принял к рассмотрению запрос Минюста о возможности исполнения в соответствии с Конституцией России постановления Европейского суда по правам человека по иску ЮКОСа к России. 31 июля 2014 г. ЕСПЧ присудил бывшим акционерам компании 1,8 млрд евро. По мнению суда, были нарушены права заявителей на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. Как сообщает «Интерфакс», судьей - докладчиком по делу назначена Людмила Жаркова. КС начнет рассмотрение запроса 15 декабря.

Запрос Минюста поступил в КС в середине октября. «Минюст считает, что обязательства, возложенные на Российскую Федерацию оспариваемым постановлением, основаны на применении ЕСПЧ положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией РФ», - говорилось в пресс-релизе министерства.

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) 9 июня вновь обратился к России с призывом без промедления представить план выплаты средств акционерам ЮКОСа по решению ЕСПЧ. До этого КМСЕ призывал российскую сторону к выполнению этого решения в марте 2016 г.