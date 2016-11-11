В Госдуме обсуждают увеличение финансирования партий

В Госдуме готовится законопроект об увеличении стоимости голоса избирателя, полученного партиями на выборах, для увеличения финансирования политических сил, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. В настоящее время за каждый полученный на выборах голос партия получает 110 руб.

«Такой вопрос обсуждается. Хочу сказать, что в первую очередь это обсуждается в интересах оппозиционных партий», - сказал он. Исаев напомнил, что после последних выборов представительство оппозиционных партий в Госдуме значительно снизилось, и это означает, что при прежней системе финансирование КПРФ, партии «Справедливая Россия» и ЛДПР сократится более чем вдвое.

Он заверил, что считает деятельность оппозиции очень важной и «она должна быть поддержана». Насколько может увеличиться сумма, пока неясно, констатировал Исаев.

Ранее РБК сообщал, что руководители думских фракций внесут в ближайшее время законопроект об увеличении стоимости голоса избирателя со 110 до 153 руб. Это решение согласовано с руководством нижней палаты парламента, сказали собеседники РБК.