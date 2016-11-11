Цукерберг назвал безумными обвинения Facebook в помощи Трампу

Основатель Facebook Марк Цукерберг назвал «совершенно безумными» обвинения соцсети в том, что публиковавшиеся в ней фейковые новости способствовали росту популярности Дональда Трампа, который в итоге был избран президентом США. Как сообщает ВВС, он заявил это на конференции Techonomy в Калифорнии. Компанию раньше упрекали в отказе бороться с публикацией фейковых новостей и отмечали, что такие тексты распространялись в сети намного шире, чем последующие опровержения.

«Если вы в это верите, то не думаю, что вы усвоили месседж, который пытались донести в ходе этой кампании сторонники Трампа», - сказал он. По его словам, фейковых новостей в соцсети очень мало. Ему кажется, что некоторые люди до сих пор в шоке и пытаются понять причины такого результата голосования. И если они думают, что кто-то проголосовал определенным образом из-за фальшивой новости, это означает, что у них совершенно нет эмпатии, считает он.

Своей целью Цукерберг назвал предоставление людям возможности делиться информацией для того, чтобы мир стал более открытым и связанным. Для этого, по его словам, нужно создать хороший вариант выдачи новостей в ленте. По его словам, работа над этим продолжается.

Одновременно он оптимистично высказался о будущем президентстве Трампа и добавил, что его цели по укреплению и созданию новых связей в мире и по улучшению глобального уровня здравоохранения могут быть достигнуты и без помощи правительства.

Cnet напоминает, что среди популярных фейковых новостей была заметка несуществующего Denver Guardian о том, что агент ФБР, связанный с утечкой электронных писем Хиллари Клинтон, был найден убитым, или новость о том, что папа римский выразил поддержку Трампу.