Саакашвили создаст на Украине новую партию

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о планах создать новую политическую партию для участия в досрочных парламентских выборах и смены политической элиты в этой стране.

«Мы будем создавать новую широкую политическую силу, такую платформу новых сил, и целью нашей является смена теперешней так называемой политической элиты, а на самом деле барыг и отбросов общества», - сказал Саакашвили.

Он подчеркнул, что новая политическая сила будет помогать предпринимателям, однако выступает против присутствия представителей бизнеса в политике.

7 ноября Саакашвили заявил об уходе с поста из-за того, что устал от постоянного обмана и коррупции, в том числе со стороны властей в Киеве, а 9 ноября кабинет министров Украины согласовал увольнение Саакашвили с должности главы Одесской областной госадминистрации. 10 ноября президент страны Петр Порошенко подписал соответствующий указ.

Порошенко заявил, что если бывший губернатор решит заниматься политикой в оппозиции, то он будет вправе это сделать. Он подчеркнул, что Украина - демократическое государство.