Сенатор назвал возможный размер курортного сбора

Размер курортного сбора, введение которого обсуждается в профильных ведомствах, может составить порядка 100 руб. с человека. Об этом рассказал на пресс-конференции председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Цифра крутится вокруг 100 руб., специалисты склоняются к одноразовому сбору», - сказал сенатор, подчеркнув, что «сумма сбора должна быть не очень большой, гражданин не должен почувствовать, что это большая нагрузка на его бюджет». Но в следующий приезд турист должен увидеть улучшение состояния курорта, отметил он.

По словам главы Кисловодска Александра Курбатова, в руководстве курортных регионов не ждут, что будущий сбор решит все проблемы развития местной туристической сферы. По его мнению, доходы от сбора должны покрывать около 10-15% расходов на развитие инфраструктуры.

Зампред комитета СФ по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков отметил, что законопроект о курортном сборе призван дать возможность регионам ввести сбор, но обязательным он не будет. Кроме того, сообщил чиновник, закон сначала начнет действовать в пилотных регионах (Ставропольский край, Краснодарский край, Алтайский край, Республика Крым и Севастополь). Льготные категории граждан от сбора будут освобождены, перечень таких категорий будет определен законопроектом, который готовится сейчас в Министерстве по делам Северного Кавказа.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2017 г. разработать поправки в законы, чтобы ввести в России курортный сбор. Средства должны пойти на развитие санаторно-курортного комплекса России. В августе на заседании президиума Госсовета, посвященном повышению инвестпривлекательности российских курортов, министр финансов Антон Силуанов говорил, что сбор может составить 50–100 руб. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий говорил, что курортный сбор не должен превышать 300 руб. и должен быть единовременным.