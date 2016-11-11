Талибы напали на консульство Германии в Мазари-Шарифе: есть погибшие

Боевики «Талибана» (запрещен в России) напали на консульство ФРГ в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана. Погибли не менее четырех человек, сообщает Reuters со ссылкой на представителей НАТО.

Теракт был совершен около 23.00 в четверг. Внешнюю ограду здания протаранил заминированный грузовик, взорвался и затем на территории дипмиссии начался бой и пожар. Германские солдаты, по словам представителя местной полиции, стреляли в людей, которые отказались остановиться по приказу. В боевых действиях приняли участие бойцы афганского спецназа, военнослужащие ВС ФРГ и НАТО. Как заявил шеф полиции провинции Балх Сайед Камаль Садат, перестрелка продолжалась несколько часов.

Взрыв серьезно повредил здание консульства, вокруг в домах вылетели стекла на территории радиусом 5 км от места взрыва, заявил представитель НАТО. Главврач местной больницы Нуур Мохаммад Фаиз сообщил, что травмы и ранения получили 120 человек. Из сотрудников дипмиссии никто не погиб. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил все же, что Германия может пересмотреть роль лидера международной антитеррористической миссии на севере Афганистана. По данным МИД Германии, погибли шесть человек.

«Талибан» назвал нападение ответом на авиаудары НАТО по деревне рядом с Кундузом, в результате которых погибли больше 30 человек. Это Reuters по телефону заявил пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид. По его словам, в атаке на консульство участвовали в том числе и террористы-смертники, целью было убить генконсула и всех, кто был в здании.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что по факту введется расследование.

В Мазари-Шарифе находятся 850 военнослужащих германской армии и еще 1000 из 20 стран антитеррористической коалиции.