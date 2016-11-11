МИД России назвал провокацией статью об извинениях Патрушева за Черногорию

Публикации СМИ об извинениях Патрушева за «русских националистов», якобы планировавших убийство премьера Черногории, - провокация, заявил сегодня МИД России.

Представитель МИДа Мария Захарова назвала газету «врунами дня». «Публикация в газете The Guardian со ссылкой на некие «источники» о том, что Патрушев извинился за «русских националистов», которые планировали убийство премьер-министра Черногории Мило Джукановича, - это классическая провокация, заключающаяся в распространении заведомо ложной информации», - пишет Захарова. По ее словам, корреспонденты издания даже не позвонили в МИД с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Сербия депортировала россиян, подозреваемых в подготовке покушения на премьер-министра Черногории Мило Джукановича, написала сегодня газета The Guarduan. «Заговорщики, предположительно, хотели проникнуть в парламент Черногории в Подгорице, переодевшись полицейскими, застрелить премьера и установить пророссийский режим», - пишет издание.

В Подгорице по делу о подготовке покушения были арестованы 20 сербов и черногорцев, а в Сербии - несколько граждан России, подозреваемых в управлении операцией. При них нашли 120 000 евро, форму спецназа и средства радиоперехвата, цитирует The Guardian сербскую газету Danas.

Дипломатические источники рассказали The Guardian, что Белград по-тихому депортировал россиян после визита экс-руководителя ФСБ Николая Патрушева в столицу Сербии 26 октября. Источник, близкий к правительству страны, рассказал газете, что Патрушев извинился за «действия независимой группировки, не санкционированные Кремлем». Премьер Сербии Александр Вучич отказался комментировать сообщения о депортации, а Россия в лице пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова отрицала «возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий».

Также газета усмотрела возможный «российский след» в недавнем сообщении о подготовке нападения на премьера Сербии Вучича.