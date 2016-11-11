Госдума отклонила законопроект Жириновского об отмене ЕГЭ

Госдума не поддержала при рассмотрении в первом чтении внесенный депутатами ЛДПР законопроект об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы. Об этом сообщает в пятницу, 11 ноября, «РИА Новости».

Авторами инициативы, в частности, выступали лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также депутаты его партии Алексей Диденко и Михаил Дегтярев. Как считают авторы документа, ЕГЭ нужно заменить государственными экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

Разработчики поясняли в уточняющей записке, пишет ТАСС, что ЕГЭ должен был уничтожить коррупцию и обеспечить эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников. «Однако в настоящее время видно, что реформа образования, начавшаяся в 2002 г. с введением ЕГЭ, не приносит результатов, которые должны были бы выражаться в высоком качестве знаний учеников, доступности высшего образования, снижении коррупции», - подчеркивали либерал-демократы.

Комитет Госдумы по образованию и науке в заключении на этот законопроект указал, что предлагаемые изменения не смогут обеспечить независимой оценки знаний и ее объективности из-за отсутствия четких критериев этой процедуры и усиления человеческого фактора.

С предложениями по реформированию ЕГЭ выступали в Госдуме и ранее. В 2013 г. депутаты от КПРФ вносили законопроект, разрешающий сдавать единый госэкзамен на добровольной основе. Нижняя палата не одобрила эту инициативу.