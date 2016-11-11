Медведев: правительство не будет создавать «прогноз Трампа» для бюджета

Российское правительство не будет делать прогнозы по поводу влияния новой администрации США на возможность отмены западных санкций. Об этом заявил в пятницу, 11 ноября, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что приоритеты российского кабмина определяются текущим положением экономики, а не действиями властей других стран, передает «РИА Новости».

«Если говорить, что мы должны создать "прогноз Трампа" для нашего бюджета, то этого, естественно, не будет», - подчеркнул глава правительства.

Медведев добавил, что при подготовке прогноза на следующие три года правительство исходит из предположения о неизменности санкций.

Премьер также отметил, что считает разумным и необходимым сформулировать новое бюджетное правило.

«Каким будет содержание этого правила, зависит от массы причин. В том числе, конечно, и от текущих цен на нефть, газ, на другие сырьевые товары, вообще от доходов бюджета, ну и от наших стратегических приоритетов. Думаю, что в ближайшие несколько месяцев мы определимся, как это сделать», - приводит его слова ТАСС.