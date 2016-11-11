Макфол: Россия внесла меня в санкционный список

Бывший посол США в России Майкл Макфол (2012-2014) написал в своем Twitter, что получил подтверждение того, что внесен в российский санкционный список и в связи с этим его не пускают в Россию. «Мне сказали, что я в санкционном списке Кремля из-за тесных связей с Обамой. США подвергали санкциям россиян, близких к Путину», - написал Макфол.

Он отметил, что последним послом США в России, которому запретили въезд в страну, был Джордж Кеннан. Его объявили персоной нон-грата еще при Сталине, в 1952 г., за «клеветнические высказывания для прессы». «Прекрасная компания», - иронизирует Макфол.

Макфол известен неоднократными неудобными заявлениями о российской внешней и внутренней политике и встречами с представителями российской оппозиции.