В аэропорту Лейпцига загорелся двигатель крупнейшего в мире самолета

В аэропорту Лейпцига у крупнейшего в мире самолета Ан-225 «Мрия» загорелся двигатель. Причиной стала негерметичность клапана. Дефект оперативно был устранен и самолет допущен к дальнейшей эксплуатации, сообщило украинское госпредприятие «Антонов».

Инцидент произошел 10 ноября во время выключения двигателей, «в процессе выбега роторов на втором двигателе произошел краткосрочный (в течение 15-16 секунд) выброс пламени».

«Самолет допущен к дальнейшей эксплуатации, Ан-225 готов к следующим полетам», — отметили в компании.