В центральной части России 286 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

В центральной части России из-за непогоды без электричества остались около 23 000 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

«По состоянию на 20.00 по Москве комплекс неблагоприятных метеоусловий спровоцировал проблемы на энергосетях, в результате без света остались 286 населенных пунктов в Московской, Владимирской, Калужской и Тверской областях. В общей сложности в этих регионах без электроснабжения остаются порядка 23 000 человек», - сказал представитель ведомства.

Сбои в работе транспорта в центре России не наблюдаются. «Все аэропорты московской воздушной зоны работают в штатном режиме, на трассах заторов и крупных аварий нет», - уточнил представитель.

В свою очередь, по данным «Яндекс-табло» в московских аэропортах задержаны почти 100 рейсов.