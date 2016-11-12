МЧС вводит режим повышенной готовности на Северо-Западе России и Дальнем Востоке

Подразделения МЧС России Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов переведены на режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий. Об этом сообщил в субботу, 12 ноября, глава МЧС России Владимир Пучков.

Он отметил, что в настоящий момент сохраняется режим повышенной готовности для органов управления и сил МЧС в Центральном и Приволжском федеральных округах.

По его словам, в ряде регионов ожидаются неблагоприятные погодные условия - сильные снегопады и морозы до минус 30 градусов в Сибири.

Министр потребовал еще раз отработать вопросы по устойчивой работе всех социально значимых служб, чтобы «помощь приходила к человеку, а не человек искал помощи». «На особом контроле также должны быть все вопросы оказания помощи пассажирам аэропортов, железнодорожных вокзалов, чтобы в случае задержек в движении они были обеспечены всем необходимым», - пояснил Пучков (цитата по «РИА Новости»).

Пучков также потребовал принять меры для своевременной расчистки автодорог от снега, в том числе в отдаленных районах.

Представитель Росавтодора Павел Брюхов, в свою очередь, доложил главе МЧС, что движение транспорта по всем автодорогам осуществляется в штатном режиме. «Ограничений в движении нет», - сказал он.