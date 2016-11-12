Суд Украины разрешил провести обыск у телеведущего Шустера

Печерский районный суд Киева разрешил провести обыски по месту жительства украинского телеведущего Савика Шустера и в помещениях его канала «3S.tv». Об этом говорится в субботу, 12 ноября, на странице телеканала в Facebook.

Шустер и его команда заявили, что считают это решение политическим давлением, которое в итоге в ближайшие недели приведет к закрытию телестудии.

«Нам существовать осталось несколько недель, потому что власть угрожает всем, кто хочет нам помочь: вызывают налоговую, назначают огромные штрафы», - заявил Шустер в прямом эфире на своем телеканале накануне вечером (цитата по ТАСС).

Савик Шустер родился в Литовской ССР, впоследствии вместе с семьей эмигрировал в Канаду. Он работает на Украине с 2005 г., в последнее время ведет ток-шоу «Шустер Live» на телеканале «3S.tv». До этого он несколько лет работал в России.

Ранее налоговая инспекция оштрафовала телестудию журналиста за несвоевременную подачу отчетной документации. Кроме того, украинские власти лишали Шустера права работать на Украине, но позднее он восстановил это право, напоминает «РИА Новости».