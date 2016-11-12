ФСИН сообщил об отсутствии на теле оппозиционера Дадина повреждений

Телесных повреждений и иных травм у осужденного оппозиционера Ильдара Дадина выявлено не было, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) России.

Ранее сообщалось, что Дадин категорически отказался от осмотра специально приехавшим в карельскую колонию врачом-эпилептологом Василием Генераловым.

Однако в ведомстве отметили, что оппозиционер все-таки согласился на обследование для выявления видимых телесных повреждений.

Ранее Дадин отказался проходить исследование на «детекторе лжи», который доставили в карельскую колонию, где он отбывает наказание. По словам пресс-секретаря УФСИН по Карелии Виталия Фефелова, оппозиционер не пояснил причины отказа от процедуры, на которой сам ранее настаивал.

Между тем, супруга Дадина Анастасия Зотова заявила, что он готов пройти проверку на полиграфе после осмотра врача на предмет черепно-мозговой травмы, при которой опасна проверка на полиграфе. Кроме того, адвокат Дадина Алексей Липцер подал заявление во ФСИН с требованием, чтобы проверка на полиграфе с его подзащитным проводилась строго в его присутствии, добавила Зотова.